Житель Пензы попал в больницу после конфликта на улице Долгорукова Криминал

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. 36-летний житель Пензы доставлен в больницу после конфликта на улице Долгорукова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Сотрудниками полиции установлено, что в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры телесные повреждения потерпевшему причинил 26-летний местный житель», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что ранее подозреваемый, который уже дал признательные показания, привлекался к уголовной ответственности.

В полиции добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», причем этот же мужчина подозревается в совершении грабежа — по собственному признанию, он сдал похищенный у прохожего телефон в ломбард на улице Калинина.