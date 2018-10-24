В Пензе вскрыли махинацию при внесении изменений в ЕГРЮЛ Криминал

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники отдела полиции №3 возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» после того, как 24-летний мужчина предоставил свой паспорт гражданина России в налоговую инспекцию Октябрьского района Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по версии следствия, гражданин действовал как подставное лицо.

«Документы были поданы на внесение изменений в ЕГРЮЛ [единый государственный реестр юридических лиц] о смене учредителя и о генеральном директоре ООО без цели осуществления фактической деятельности», — сказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.