В Пензенской области условный срок получила женщина, ударившая мужа ножом Криминал

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком 1,5 года назначено жительнице села Малая Сердоба Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 26 августа между 37-летней женщиной и ее супругом произошел конфликт на почве того, что тот пришел из гостей в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры женщина, разозлившись, схватила на кухне нож и нанесла им мужу один удар в живот, причинив колото-резаную рану, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, при госпитализации потерпевший пытался убедить врачей, что ранил себя сам.

«Приговор суда пока не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.