В Пензе из незаконного оборота изъято почти 500 тыс. доз героина Криминал

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Полицейские изъяли около 200 граммов героина, что соответствует примерно 500 тыс. разовых доз, в ходе обыска в квартире, которую снимали мужчина из Таджикистана и женщина из Владимирской области, приехавшие в Пензенскую область во второй раз с целью сбыта наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Героин злоумышленники забирали в Московской области», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что криминальный дуэт действовал по одной и той же схеме.

«В течение суток в ночное время они делали закладки, после чего отправляли адреса тайников оператору, а затем покидали регион», — сказали в УМВД.

В пресс-службе отметили, что в нынешний приезд пара успеха оборудовать около 20 закладок.

«Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.