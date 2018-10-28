Жителя Пензы уличили в изготовлении стикеров с рекламой мест продажи наркотиков Криминал

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Полицейские задержали жителя Пензы 1995 года рождения, который, по оперативной информации, изготавливал стикеры с рекламой мест продажи наркотиков.

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«Молодой человек, проведя мониторинг социальных сетей и мессенджеров, решил заработать на изготовлении печатной продукции — стикеров с наименованием магазинов, в которых осуществлялась продажа наркотических средств. Пензенец работал по предварительному заказу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что его основными заказчиками являлись жители Москвы.

«В общей сложности он изготовил более 6 тыс. экземпляров рекламной продукции», — добавили в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ».