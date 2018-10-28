В Пензе злоумышленники украли две опоры линий электропередач Криминал

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Злоумышленники украли две металлические опоры линий электропередач, которые не были подключены к сети, в лесополосе около поселка Ахуны города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции были установлены мужчины 1991 и 1977 годов рождения, которые причастны к совершению преступления», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемые, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности, дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Похищенное изъято по месту жительства одного из подозреваемых», — уточнили в УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.