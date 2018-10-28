В Пензе реальные сроки за сбыт наркотиков получили две женщины, имеющие малолетних детей Криминал

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Две женщины, имеющие малолетних детей, которые признаны судом в Пензе виновными в совершении преступлений, связанных со сбытом наркотиков, получили реальные сроки.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда, одна из них выполняла функции розничного, а затем — оптового курьера-закладчика — так, 14 января 2018 года в Москве женщина получила более 500 граммов синтетического наркотика, который расфасовала в Пензе и организовала распределение закладок для последующего сбыта.

«При определении вида и размера наказания было учтено, что подсудимая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении малолетних сына и дочь, переданных на попечение бабушки. Она активно способствовала расследованию преступления и изобличению других соучастников преступления», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что женщина приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 23 тыс. 400 рублей.

Он отметил, что суд не усмотрел оснований для применения отсрочки исполнения приговора, который к настоящему времени вступил в законную силу.

Представитель суда добавил, что еще одна женщина, осужденная за покушение на сбыт наркотиков, приговорена к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима — она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, и отдельным постановлением ее малолетняя дочь передана на попечение бабушки.

«Данный приговор в законную силу не вступил», — уточнил собеседник агентства.