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В Нижегородской области задержана подозреваемая в серии краж денег у пенсионеров в Пензе

17:55 | 27.12.2018 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Уроженка Краснодарского края 1981 года рождения задержана на территории Нижегородской области по подозрению в совершении краж денег у пенсионеров в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Нижегородской области задержана подозреваемая в серии краж денег у пенсионеров в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что, по имеющимся данным, злоумышленница действовала вместе с сообщницей, как, например, в ноябре 2018 года, когда женщины подошли на улице к пенсионерке, представились соцработниками, убедили ее в повышении пенсии и предложили пройти в квартиру для оформления нужных бумаг.

«Ни о чем не подозревая, потерпевшая пустила их домой. Через некоторое время женщины ушли. После этого пенсионерка обнаружила, что из дома пропало 5 тыс. рублей. Вместо настоящих купюр лежали так называемые билеты «Банка приколов», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что подобным образом злоумышленницы похитили у трех пенсионерок деньги на общую сумму около 110 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается местонахождение второй подозреваемой.

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