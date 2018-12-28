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В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком

15:30 | 28.12.2018 | Криминал

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено в Пензе мужчине, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 13 августа 2018 года 56-летний мужчина, находясь на озере «Ласточкино» в Пензе, познакомился с компанией подростков, которые ловили рыбу. Одного из них — 12-летнего потерпевшего — он обманным путем заманил на противоположный берег в безлюдное место, где, применяя насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера. Несовершеннолетнему удалось вырваться от злоумышленника и убежать», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что вечером того же дня мальчик рассказал родителям о произошедшем, и они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

«Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение суток мужчина, причастный к совершению данного преступления, был установлен и задержан. На протяжении всего периода следствия злоумышленник находился под стражей», — отметила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.

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