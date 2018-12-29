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В Городище женщина подозревается в использовании фальшивой справки при оформлении ипотеки

14:23 | 29.12.2018 | Криминал

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Городище, 29 декабря 2018. PenzaNews. Жительница города Городище Пензенской области подозревается в предоставлении фальшивой справки о доходах при оформлении ипотеки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Городище женщина подозревается в использовании фальшивой справки при оформлении ипотеки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что женщина 1992 года рождения при оформлении ипотечного кредита для подтверждения своей платежеспособности предоставила банковскому работнику справку о доходах с оттиском печати, который имел признаки подделки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

«Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные либо исправительные работы», — добавили в управлении.

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