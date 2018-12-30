Житель Заречного лишился 35 тыс. рублей при покупке коляски Криминал

Заречный, 30 декабря 2018. PenzaNews. Молодой житель Заречного Пензенской области лишился 35 тыс. рублей в результате мошенничества, совершенного под видом продажи детской коляски. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Мужчина нашел в интернете объявление о продаже детской коляски, написал продавцу в одном из мессенджеров и договорился о приобретении. Затем он перевел на обозначенный банковский счет 35 тыс. рублей, но коляски так и не дождался. Объявление на сайте было удалено», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции установили личность жительницы Оренбурга, которая подозревается в совершении преступления.

«Ранее она привлекалась к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в управлении.