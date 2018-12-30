EN
18:07:32 Воскресенье, 30 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Заречного лишился 35 тыс. рублей при покупке коляски

09:13 | 30.12.2018 | Криминал

Печать

Заречный, 30 декабря 2018. PenzaNews. Молодой житель Заречного Пензенской области лишился 35 тыс. рублей в результате мошенничества, совершенного под видом продажи детской коляски. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Заречного лишился 35 тыс. рублей при покупке коляски. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина нашел в интернете объявление о продаже детской коляски, написал продавцу в одном из мессенджеров и договорился о приобретении. Затем он перевел на обозначенный банковский счет 35 тыс. рублей, но коляски так и не дождался. Объявление на сайте было удалено», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции установили личность жительницы Оренбурга, которая подозревается в совершении преступления.

«Ранее она привлекалась к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
На улице Карпинского в Пензе начали заливать каток В Заречном подросток стал жертвой мошенничества в соцсети
Митрополит Серафим возглавил литургию в Кондоле В пензенской областной библиотеке открыта выставка к Году театра
В Пензе установлена причастность мужчины к махинациям с фиктивной фирмой В пензенском зоопарке вырастет цена билетов для детей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама