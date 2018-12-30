В Пензе установлена причастность мужчины к махинациям с фиктивной фирмой Криминал

Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Мужчина подозревается в совершении более 20 эпизодов мошенничества с использованием фиктивного юридического лица в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении МВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, мужчина 1977 года рождения создал фиктивное юридическое лицо и заключил ряд договоров на поставку металлоконструкций. При этом он не имел намерения исполнять взятые на себя обязательства. В результате его преступных действий гражданам и юридическим лицам причинен материальный ущерб на сумму около 2 млн. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевшими признаны 18 человек, проживающих в различных субъектах РФ — все они перечисляли злоумышленнику денежные средства путем безналичного расчета, будучи уверенными в выполнении обязательств по заключенным договорам.

«В ходе предварительного расследования установлена причастность подозреваемого к совершению 21 аналогичного преступного факта. Похищенные денежные средства мужчина потратил на погашение собственных кредитных обязательств. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и систематизацию доказательств», — добавили в управлении.