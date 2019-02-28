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Житель Пензы перевел мошенникам 220 тыс. рублей

10:19 | 28.02.2019 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Житель Пензы, намеревавшийся приобрести турбокомпрессор через интернет, стал жертвой мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы перевел мошенникам 220 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На одном из сайтов мужчина увидел объявление о продаже турбокомпрессора для автомобиля и позвонил по контактному телефону. С неизвестным пензенец договорился о приобретении товара и в счет покупки перевел 220 тыс. рублей на банковскую карту, однако товар до сих пор не получил, а телефон незнакомца оказался отключен», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.

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