В Пензе вынесен приговор группе наркоторговцев Криминал

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Восемь человек в возрасте от 17 до 28 лет, входивших в организованную группу, осуждены в Пензе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, среди них — жители Ульяновской, Самарской и Пензенской областей.

«Следствием и судом установлено, что не позднее 25 сентября 2017 года не установленные следствием лица создали организованную преступную группу для систематического незаконного сбыта наркотических средств, в том числе на территории Пензенской области. Житель Ульяновской области 1993 года рождения принял решение о вхождении в состав данной группы в качестве розничного курьера-закладчика, став впоследствии межрегиональным курьером. К незаконной деятельности он привлек своего приятеля 1990 года рождения, а тот — своих знакомых. Жители Пензенской области вступили в группу в ходе переписки в интернете», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что группа занималась наркосбытом в период с сентября 2017 года по март 2018-го.

По словам Татьяны Махницкой, роли злоумышленников были четко распределены: они получали оптовые партии, на съемных квартирах фасовали наркотики и обустраивали тайники, а вознаграждение им выплачивалось каждую неделю.

«В ходе осмотров места происшествия, в том числе съемной квартиры и оборудованных тайников, были изъяты наркотические средства общей массой более 8 кг», — отметила представитель следственного комитета.

Она уточнила, что семь человек приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 8,5 лет, а несовершеннолетний — к 3 годам в воспитательной колонии.

Решение суда не вступило в законную силу.