В Пензе женщина умерла от ранения в сердце Криминал

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту насильственной смерти женщины 1979 года рождения в квартире одного из домов на улице 65-летия Победы в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 26 февраля мужчина 1982 года рождения находился вместе с супругой в квартире. Вдвоем они распивали спиртное. Через некоторое время между ними произошел конфликт: мужчина начал высказывать претензии потерпевшей по поводу того, чтобы она прекратила употреблять алкоголь. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине один удар ножом в область груди и выбросил его в окно», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по имеющимся сведениям, жена не высказывала жалоб на ухудшение самочувствия и супруги продолжили распивать спиртное.

«Утром 27 февраля женщина скончалась. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей 1979 года рождения наступила от колото-резаного ранения груди с повреждением сердца, повлекшего развитие острой кровопотери», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, обвиняемый задержан, решается вопрос об его заключении под стражу.