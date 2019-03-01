В Пензе прекращено дело в отношении экс-директора «АТХ» Криминал

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Автомобильное транспортное хозяйство» (МБУ «АТХ») Дмитрия Гоняева, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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«Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2017 года по сентябрь 2018-го директор муниципального бюджетного учреждения использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, что повлекло причинение материального ущерба», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, руководитель давал подчиненным незаконные указания о безвозмездном оказании своим знакомым услуг, в их числе — мойка, ремонт автомобилей, предоставление в пользование служебного транспорта и хранение эвакуированных машин за нарушение правил дорожного движения на территории специализированной стоянки без взимания платы.

«Кроме того, по незаконному указанию руководителя учреждения подчиненным сотрудником ему лично безвозмездно оказывалась услуга по перевозке тротуарной плитки на служебной автомашине МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство», — добавила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая уточнила, что противоправными действиями директора учреждению был причинен материальный ущерб на сумму более 340 тыс. рублей, который руководитель полностью возместил на этапе следствия.

По ее словам, экс-руководитель «АТХ», признал вину и на стадии судебного разбирательства заявил ходатайство о прекращении дела и назначении ему меры уголовно-правового характера.

«Судом ходатайство удовлетворено. Принято решение о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сказала представитель следственного управления.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Ленинского районного суда Пензы, соответствующее решение принято в минувший четверг, 28 февраля. Оно пока не вступило в законную силу.