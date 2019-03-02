Жительницу Тамалы будут судить за смерть мужчины, кражу и проникновение в чужой дом Криминал

Тамала, 2 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении молодой жительницы Тамалы Пензенской области, обвиняемой в причинении смерти мужчине, краже и незаконном проникновении в чужое жилище, передано в суд.

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«По данным следствия, 24 декабря 2018 года она пришла в гости к местной жительнице. На полу в помещении кухни лежал нетрезвый мужчина. Подруги начали употреблять алкоголь. В ходе разговора хозяйка дома пожаловалась гостье, что сначала она пустила мужчину в дом, затем попросила уйти, но тот отказался, выражался в ее адрес нецензурной бранью, угрожал ей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, женщина решила проучить его за непристойное поведение, начала бить его ногами по голове и телу.

«Последний просил его не избивать, но из дома не уходил. Через некоторое время приятельницы ушли в гости к знакомым, где продолжили распивать спиртное. Вернувшись, они увидели, что мужчина так и не покинул дом. Женщина вытащила его на улицу, где продолжила избивать. В общей сложности она нанесла ему не менее 11 ударов ногами по голове, шее и телу. Решив, что мужчина сам придет в себя, она оставила его на улице. Утром 25 декабря его тело во дворе обнаружила хозяйка дома. Он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ноябре 2018 года женщина незаконно проникла в дом жителя Тамалы, откуда украла цифровой спутниковый приемник и машинку для стрижки волос общей стоимостью около 3 тыс. рублей.

«В декабре 2018 года она незаконно проникла в жилище еще одного знакомого. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. На протяжении всего периода следствия обвиняемая находилась под стражей по решению суда. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.