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Жительница Пензы перечислила мошенникам более 120 тыс. рублей

12:45 | 02.03.2019 | Криминал

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Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы перечислила 123 тыс. рублей на счет чужой банковской карты, испугавшись за сохранность сбережений.

Жительница Пензы перечислила мошенникам более 120 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сказал, что с ее карты осуществляется подозрительная операция и ей перезвонят работники службы безопасности. После этого с другого номера позвонил еще один человек и попросил с целью сохранности денег перевести их на резервный счет. Следуя инструкциям звонивших, она перечислила сбережения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что по факту кражи проводится проверка, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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