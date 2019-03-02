Жительница Пензы перечислила мошенникам более 120 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы перечислила 123 тыс. рублей на счет чужой банковской карты, испугавшись за сохранность сбережений.

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«На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сказал, что с ее карты осуществляется подозрительная операция и ей перезвонят работники службы безопасности. После этого с другого номера позвонил еще один человек и попросил с целью сохранности денег перевести их на резервный счет. Следуя инструкциям звонивших, она перечислила сбережения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что по факту кражи проводится проверка, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.