Из квартиры в Терновке украли банковскую карту и сняли с нее 15 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу 15 тыс. рублей, похищенных с карты жителя Пензы, которую неизвестные украли из его квартиры в одном из домов на улице Экспериментальной в микрорайоне Терновка города Пензы.

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«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 44-летнего пензенца, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.