EN
20:53:31 Воскресенье, 3 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мужчина и двое подростков подозреваются в 11 кражах из машин в Пензе

11:15 | 03.03.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении троих жителей Лунинского района, подозреваемых в совершении 11 краж из автомобилей на территории Октябрьского района Пензы.

Мужчина и двое подростков подозреваются в 11 кражах из машин в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники — двое из них несовершеннолетние — в темное время суток присматривали автомобили отечественного производства классических моделей. Двое из них наблюдали за обстановкой, в то время как третий соучастник вскрывал машины и похищал ценные вещи», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что, в частности, их добычей стали аккумуляторы, автомагнитолы, акустические колонки и усилители, наборы гаечных ключей.

«Часть похищенного имущества полицейские изъяли по месту жительства одного из злоумышленников, а также в его автомобиле. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность молодых людей к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Пензы», — пояснили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
Установлены личности погибших в тройном ДТП в Пензенском районе Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки
Пензенская лыжница не ожидала медали в гонке на 5 км на Универсиаде Пензенский митрополит возглавил литургию в Кижеватово
Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» забили девять голов за один матч В Никольском районе пенсионерка потеряла более 60 тыс. рублей при продаже квартиры
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама