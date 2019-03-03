Мужчина и двое подростков подозреваются в 11 кражах из машин в Пензе Криминал

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении троих жителей Лунинского района, подозреваемых в совершении 11 краж из автомобилей на территории Октябрьского района Пензы.

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«Установлено, что злоумышленники — двое из них несовершеннолетние — в темное время суток присматривали автомобили отечественного производства классических моделей. Двое из них наблюдали за обстановкой, в то время как третий соучастник вскрывал машины и похищал ценные вещи», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что, в частности, их добычей стали аккумуляторы, автомагнитолы, акустические колонки и усилители, наборы гаечных ключей.

«Часть похищенного имущества полицейские изъяли по месту жительства одного из злоумышленников, а также в его автомобиле. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность молодых людей к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Пензы», — пояснили в пресс-службе.