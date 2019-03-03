Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки Криминал

Заречный, 3 марта 2019. PenzaNews. 32-летний житель Заречного Пензенской области лишился более 8,5 тыс. рублей, попытавшись купить игровую приставку через сайт «Юла». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Мужчина нашел на сайте объявление о продаже игровой приставки стоимостью 8 тыс. 640 рублей и в ходе переписки с продавцом сообщил, что желает приобрести товар. Незнакомец пояснил, что деньги за приставку необходимо перечислить, воспользовавшись услугой «Безопасная сделка», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что зареченец перевел указанную сумму, но товар до сих пор не получил, телефон неизвестного отключен.

«По факту мошенничества проводится проверка», — добавили в управлении.