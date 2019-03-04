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В Лунинском районе 18-летняя девушка предстанет перед судом за смерть женщины

08:48 | 04.03.2019 | Криминал

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Лунино, 4 марта 2019. PenzaNews. 18-летняя жительница Лунинского района Пензенской области, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем по неосторожности ее смерть, предстанет перед судом.

В Лунинском районе 18-летняя девушка предстанет перед судом за смерть женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 6 января 2019 года в селе Казачья Пелетьма девушка вместе со своим знакомым пришла к местной жительнице, поскольку та попросила мужчину отремонтировать ей телевизор. В это время в ее доме находилась компания, которая распивала алкоголь. После окончания ремонта девушка и ее знакомый присоединились к застолью. В процессе общения между ней и еще одной гостьей, 39-летней женщиной, произошел конфликт. В ходе него девушка высказала ей претензии по поводу образа жизни. Затем она стащила женщину с кровати на пол, начала бить руками по лицу и не менее четырех раз ударила ногой по телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, смерть женщины наступила на месте происшествия в тот же вечер от тупой травмы грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, осложнившейся острой кровопотерей.

«Девушка была задержана. В ходе предварительного следствия по решению суда она находилась под стражей. До совершеннолетия обвиняемая состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с совершением административных правонарушений. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила собеседница агентства.

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