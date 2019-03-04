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В отношении замглавы администрации Колышлея возбуждено уголовное дело

16:22 | 04.03.2019 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», возбуждено в отношении заместителя главы администрации рабочего поселка Колышлей Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В отношении замглавы администрации Колышлея возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что, по версии следствия, чиновник, в обязанности которого входил контроль за осужденными, внес в табели учета отработанного одним из них времени заведомо ложные сведения и передал документы сотруднику уголовно-исполнительной инспекции,

«Однако этот осужденный вместо четырехчасовой ежедневной отработки в определенные периоды мая–июля 2018 года в Колышлее не находился, наказание в виде обязательных работ не отбывал, а осуществлял трудовую деятельность в Москве и получал там зарплату», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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