Раскрыта серия ночных краж из магазинов Пензы
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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Двое жителей Свердловской области 1991 и 1993 годов рождения подозреваются в совершении серии ночных краж из магазинов Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Задержанные признались, что в Пензу они приехали с целью совершения краж. Днем они гуляли по улицам города и примечали небольшие магазины, в которые возвращались ночью для осуществления противоправных намерений. Подозреваемые повреждали запорные устройства входных дверей, проникали в помещения торговых объектов и похищали деньги из кассовой зоны, после чего покидали место происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве уточнили, что добычей злоумышленников становились деньги в сумме от 200 рублей до 13 тыс. рублей, которые злоумышленники тратили на личные нужды.
«Установлено, что подозреваемые совместно совершили шесть таких преступлений на территории Пензы. Еще четыре кражи — на счету одного из злоумышленников», — сказали в полиции.
По всем фактам тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещения, возбуждены уголовные дела.
В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.