Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки Криминал

Заречный, 6 марта 2019. PenzaNews. 57-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки через интернет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, на одном из сайтов она оформила заказ более чем на 14 тыс. рублей, после чего покупательнице позвонила незнакомка, которая уговорила ее ввести номер банковской карты и код на оборотной стороне в специальном разделе на интернет-ресурсе.

«Когда гражданка это сделала, она получила информацию о том, что деньги списаны на счет электронного кошелька», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина до сих пор не получила товар, сайт компании-продавца оказался заблокирован, а контактный телефон — отключен.

По факту мошенничества проводится проверка.