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Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки

15:15 | 06.03.2019 | Криминал

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Заречный, 6 марта 2019. PenzaNews. 57-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки через интернет.

Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, на одном из сайтов она оформила заказ более чем на 14 тыс. рублей, после чего покупательнице позвонила незнакомка, которая уговорила ее ввести номер банковской карты и код на оборотной стороне в специальном разделе на интернет-ресурсе.

«Когда гражданка это сделала, она получила информацию о том, что деньги списаны на счет электронного кошелька», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина до сих пор не получила товар, сайт компании-продавца оказался заблокирован, а контактный телефон — отключен.

По факту мошенничества проводится проверка.

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