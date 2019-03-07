В Пензе за два месяца зарегистрировано более 150 случаев мошенничества Криминал

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. 152 факта мошенничества зарегистрировано в Пензе за январь и февраль 2019 года. Об этом сообщил начальник городского управления МВД России полковник полиции Владимир Лысов.

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«Данный вид преступного посягательства относится к категории технически сложных по замыслу и исполнению преступлений. Для его осуществления преступники зачастую объединяются в группы с четким распределением ролей. [...] Организаторы и исполнители нередко обладают знаниями в области психологии и высоких технологий», — сказал он в ходе профилактической беседы с работниками городского родильного дома.

Владимир Лысов проинформировал присутствующих о наиболее распространенных способах обмана с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о том, как не стать жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.