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В Пензе за два месяца зарегистрировано более 150 случаев мошенничества

14:27 | 07.03.2019 | Криминал

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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. 152 факта мошенничества зарегистрировано в Пензе за январь и февраль 2019 года. Об этом сообщил начальник городского управления МВД России полковник полиции Владимир Лысов.

В Пензе за два месяца зарегистрировано более 150 случаев мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный вид преступного посягательства относится к категории технически сложных по замыслу и исполнению преступлений. Для его осуществления преступники зачастую объединяются в группы с четким распределением ролей. [...] Организаторы и исполнители нередко обладают знаниями в области психологии и высоких технологий», — сказал он в ходе профилактической беседы с работниками городского родильного дома.

Владимир Лысов проинформировал присутствующих о наиболее распространенных способах обмана с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о том, как не стать жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

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