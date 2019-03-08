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Житель Пензы признался, что ограбил новую знакомую

12:47 | 08.03.2019 | Криминал

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Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. 37-летний житель Пензы, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности, подозревается в том, что отобрал у новой знакомой сумку с телефоном, деньгами и банковской картой и скрылся.

Житель Пензы признался, что ограбил новую знакомую. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе допроса мужчина пояснил, что познакомился с женщиной на 10 лет старше его в баре, где они вместе распивали спиртные напитки, после чего они поехали на такси к ней домой. Уже находясь возле ее дома, новые знакомые поссорились. Затем мужчина вырвал у женщины сумку и ушел», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый признался в совершении преступления.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе.

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