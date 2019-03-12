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Тамалинский предприниматель перечислил мошенникам почти 1,5 млн. рублей

09:26 | 12.03.2019 | Криминал

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Тамала, 12 марта 2019. PenzaNews. Руководитель сельскохозяйственной организации, расположенной в Тамалинском районе Пензенской области, перевел 1 млн. 464 тыс. рублей мошенникам, предложившим купить аммиачную селитру.

Тамалинский предприниматель перечислил мошенникам почти 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В контору хозяйства по факсу поступила информация о предприятии, реализующем удобрения. Мужчина позвонил по контактному телефону. С неизвестным он договорился о приобретении 100 тонн аммиачной селитры и в ходе переписки по электронной почте заключил договор на поставку товара, после чего перечислил деньги на расчетный счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что удобрение до сих пор не получены, контактный телефон не отвечает.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.

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