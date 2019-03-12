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Жителя Тамалы будут судить за смерть родственника, избитого монтировкой

14:42 | 12.03.2019 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Житель Тамалы Пензенской области, обвиняемый в избиении родственника, который от полученных травм скончался, предстанет перед судом.

Жителя Тамалы будут судить за смерть родственника, избитого монтировкой

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 7 января 2019 года мужчина был дома вместе с сожительницей. К ним в гости пришел его родственник. Втроем они начали распивать алкоголь. В процессе общения хозяйка дома пожаловалась гостю, что незадолго до его прихода у нее с сожителем произошла ссора и тот ударил ее. Родственник мужчины начал заступаться за женщину, высказывая ему претензии по поводу непристойного поведения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, разозлившись из-за вмешательства в семейную жизнь, мужчина ударил родственника рукой по голове и по плечу.

«После этого он схватил лежавшую в коридоре металлическую монтировку и нанес ею не менее одного удара по голове гостя. Увидев кровь, мужчина начал оказывать ему помощь и перевязал голову. Примирившись, они продолжили совместное распитие алкоголя. Утром 8 января житель Тамалы обнаружил, что родственник не подает признаков жизни. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила от травмы головы, осложнившейся развитием наружного кровотечения из раны», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что на протяжении всего периода следствия он находился под стражей по решению суда.

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