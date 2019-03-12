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Под Пензой обманули мужчину, собиравшегося за деньги получить водительские права

17:41 | 12.03.2019 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Житель села Бессоновка Пензенской области стал жертвой мошенничества при попытке получить водительское удостоверение незаконным способом.

Под Пензой обманули мужчину, собиравшегося за деньги получить водительские права. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, он обратился к своему знакомому с просьбой помочь избежать сдачи экзамена в МРЭО ГИБДД.

«Тот за свои услуги попросил заплатить сначала 25 тыс. рублей, а затем еще 17 тыс. рублей. На протяжении нескольких недель злоумышленник обещал передать документ, но не сделал этого», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что впоследствии была установлена причастность к совершению преступления двоих жителей Пензы 1987 и 1996 годов рождения.

«Они признались в содеянном и пояснили, что реальной возможности выполнить обещание у них не было. Полученные от потерпевшего деньги мужчины разделили между собой и потратили на личные нужды», — сказали в УМВД.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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