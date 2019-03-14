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Житель Сосновоборского района проведет 9,5 лет в колонии за убийство знакомого

08:09 | 14.03.2019 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. 43-летний житель Сосновоборского района Пензенской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», приговорен к наказанию в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Житель Сосновоборского района проведет 9,5 лет в колонии за убийство знакомого

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием и судом установлено, что вечером 5 сентября 2018 года мужчина 1975 года рождения зашел к своему знакомому, проживающему в селе Татарский Сыромяс Сосновоборского района. С собой гость принес спиртное, которое они вдвоем начали распивать. В ходе разговора хозяин дома оскорбил приятеля. Тот в ответ на это схватил со стола нож и ударил им в грудь потерпевшего и в руку. Затем гость покинул дом знакомого. Тот также вышел за ним на улицу, где скончался через непродолжительное время», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, смерть мужчины 1962 года рождения наступила от колото-резаной раны грудной клетки, сопровождавшейся развитием острой кровопотери.

«Житель Сосновоборского района был задержан и по решению суда заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище. Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.

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