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В Пензе мигрант из Узбекистана приговорен к 7 годам колонии за смерть соотечественника

14:24 | 15.03.2019 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Гражданин Узбекистана 1964 года рождения приговорен в Пензе к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за смерть соотечественника. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе мигрант из Узбекистана приговорен к 7 годам колонии за смерть соотечественника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что весной 2018 года двое граждан Узбекистана прибыли в Пензу на заработки. Трудились они вместе на одной из строек города. Днем 2 сентября приятели после работы зашли в кафе, где употребляли спиртное. По возвращении домой между мужчинами возник конфликт — потерпевший начал высказывать недовольство по поводу того, что его не устраивает работа и размер зарплаты. Приятель ответил, чтобы тот самостоятельно искал себе новое место», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ссора переросла в драку, в ходе которой осужденный сначала несколько раз ударил потерпевшего, а затем схватил его шею и применил удушающий прием.

«После этого злоумышленник вытащил приятеля на улицу, решив, что там он придет в себя. Смерть потерпевшего 1970 года рождения наступила на месте происшествия от тупой травмы шеи, повлекшей развитие асфиксии», — уточнила Татьяна Махницкая.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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