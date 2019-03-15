В Пензе мигрант из Узбекистана приговорен к 7 годам колонии за смерть соотечественника Криминал

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Гражданин Узбекистана 1964 года рождения приговорен в Пензе к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за смерть соотечественника. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что весной 2018 года двое граждан Узбекистана прибыли в Пензу на заработки. Трудились они вместе на одной из строек города. Днем 2 сентября приятели после работы зашли в кафе, где употребляли спиртное. По возвращении домой между мужчинами возник конфликт — потерпевший начал высказывать недовольство по поводу того, что его не устраивает работа и размер зарплаты. Приятель ответил, чтобы тот самостоятельно искал себе новое место», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ссора переросла в драку, в ходе которой осужденный сначала несколько раз ударил потерпевшего, а затем схватил его шею и применил удушающий прием.

«После этого злоумышленник вытащил приятеля на улицу, решив, что там он придет в себя. Смерть потерпевшего 1970 года рождения наступила на месте происшествия от тупой травмы шеи, повлекшей развитие асфиксии», — уточнила Татьяна Махницкая.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.