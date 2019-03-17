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В Пачелмском районе женщина отработает 100 часов за торговлю опасным алкоголем

13:36 | 17.03.2019 | Криминал

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Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов назначено жительнице Пачелмского района Пензенской области, воспитывающей двоих малолетних детей, за сбыт спиртосодержащей жидкости, непригодной для внутреннего употребления.

В Пачелмском районе женщина отработает 100 часов за торговлю опасным алкоголем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Осенью 2018 года женщина приобрела у неустановленного лица 2,5 литра спиртосодержащей жидкости, угнетающе действующей на центральную нервную систему, вызывающей коматозное состояние и нарушение сердечной деятельности в виде аритмии с последующим параличом дыхания. Затем она умышлено продала ее за 75 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он уточнил, что подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном и дала подробные показания об обстоятельствах покупки и хранения спиртного, которые не были известны органу следствия при допросах и проверке показаний.

«По месту жительства она характеризуется посредственно. На нее неоднократно поступали жалобы со стороны соседей и односельчан в связи с незаконной реализацией спиртосодержащей продукции», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что приговор вступил в законную силу.

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