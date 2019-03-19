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Жителя Кузнецка будут судить за убийство пенсионера и разбой

14:18 | 19.03.2019 | Криминал

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Кузнецк, 19 марта 2019. PenzaNews. 20-летний житель Кузнецка цыганской национальности предстанет перед судом в Пензе по обвинению в разбойным нападении, совершенном вместе с несовершеннолетним родственником, и в убийстве.

Жителя Кузнецка будут судить за убийство пенсионера и разбой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев.

«Как установлено в ходе следствия, мужчина совместно со своим родственником, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, реализуя умысел на завладение денежными средствами жителя Кузнецка, в ночь на 18 июня 2018 года напали на 69-летнего пенсионера, причинив ему тяжкий вред здоровью, а затем для сокрытия преступления совершили его убийство», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, затем мужчина и подросток завладели сотовым телефоном и мопедом погибшего на общую сумму 31 тыс. рублей.

«Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Пензенский областной суд», — сказала собеседница агентства.

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