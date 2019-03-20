В Мокшане наказан мужчина, не плативший детям алименты с 2008 года Криминал

Мокшан, 20 марта 2019. PenzaNews. Житель поселка Отрадного Мокшанского района Пензенской области приговорен к исправительным работам на срок 6 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства за неуплату алиментов на своих детей с декабря 2008 года.

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Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«Мужчина умышленно не выплачивал алименты и не оказывал материальной и иной помощи в содержании несовершеннолетних детей. Житель Отрадного не пытался официально трудоустроиться и не вставал на учет в центре занятости населения как безработный, в результате чего и образовалась задолженность», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Мокшанского районного суда.

Он уточнил, что мужчина признал свою вину полностью.