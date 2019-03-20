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Студент пензенского колледжа проведет в колонии около 4 лет за сбыт гашиша

16:55 | 20.03.2019 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Студент третьего курса пензенского колледжа архитектуры и строительства приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за распространение наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Студент пензенского колледжа проведет в колонии около 4 лет за сбыт гашиша. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судом установлено, что в конце сентября 2018 года сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий в сфере незаконного оборота наркотиков обнаружили и изъяли из тайника упаковку с гашишем массой 0,47 грамма. В дальнейшем они установили личность человека, который ее спрятал. Им оказался студент колледжа архитектуры и строительства», — пояснили в ведомстве.

В учреждении уточнили, что в ходе следствия молодой человек рассказал, как ранее сам покупал наркотики через интернет и забирал их в тайниках, а затем принял предложение распространять запрещенные вещества за вознаграждение.

Приговором Железнодорожного районного суда Пензы он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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