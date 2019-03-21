Мужчина лишился денег, пытаясь вернуть потерянный в Пензе кошелек Криминал

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. 54-летний мужчина стал жертвой мошенничества, пытаясь с помощью пользователей социальной сети «ВКонтакте» найти кошелек, утерянный в микрорайоне ГПЗ в Пензе.

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«В специализированной группе в соцсети он разместил объявление о том, что в районе ГПЗ утерял кошелек с документами и просит вернуть их за вознаграждение. Через некоторое время на мобильный телефон ему позвонил неизвестный, который сказал, что готов вернуть пропажу. За свою помощь он попросил собеседника пополнить на 3 тыс. рублей баланс абонентского номера сотовой связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина выполнил это условие, после чего незнакомец отключил телефон.

«Документы гражданин не получил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.