В Пензенской области активизировались мошенники, выдающие себя за прокурорских работников Криминал

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Мошенники, которые представляются сотрудниками прокуратуры, активизировались в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального надзорного ведомства.

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«Указанные лица, звоня и представляясь руководителями органов прокуратуры области, высказывают просьбы о перечислении денежных средств, пополнении баланса мобильной связи, оказании услуг по доставке продуктов питания и дорогостоящих спиртных напитков», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что гражданам необходимо проявлять бдительность и не реагировать на подобные уловки.

«С заявлениями о совершении таких противоправных действий следует обращаться в полицию», — отмечается в сообщении.