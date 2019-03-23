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В Нижнем Ломове вынесен приговор мужчине, избившему своего отца

17:01 | 23.03.2019 | Криминал

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Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. 35-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Нижнем Ломове вынесен приговор мужчине, избившему своего отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в сентябре 2018 года мужчина, находясь около своего дома в селе Серый Ключ, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес 60-летнему отцу не менее двух ударов рукой по голове и груди, причинив телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор в законную силу пока не вступил.

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