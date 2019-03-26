Под Пензой пресечена работа подпольной нарколаборатории Криминал

Мокшан, 26 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона, организованной в гараже в Мокшане Пензенской области.

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«В поселке Мокшан полицейские остановили автомобиль, в котором находились двое студентов. При осмотре транспортного средства было изъято порядка 30 кг прекурсоров. По имеющейся информации, молодые люди планировали изготовить из них 15 кг наркотического вещества мефедрон для незаконного распространения в Пензенской области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что затем в гараже, принадлежащем родственнику одного из задержанных, была обнаружена подпольная нарколаборатория, в которой находилось оборудование для изготовления запрещенных веществ.

«Кроме того, в квартире, арендованной злоумышленниками, изъято около 34 граммов готового к реализации мефедрона. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ [«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»]. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в управлении.