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В Пензе покупатель БАДов от курения перевел мошеннику более 570 тыс. рублей

17:29 | 26.03.2019 | Криминал

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. 27-летний житель Пензы лишился более 570 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника о полагающейся компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАДы).

В Пензе покупатель БАДов от курения перевел мошеннику более 570 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Следственного комитета. Он сказал, что собеседнику полагается компенсация за ранее приобретенный им некачественный товар — биологически активные добавки для желающих бросить курить. Незнакомец пояснил, что для получения компенсации необходимо перечислить денежные средства», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, мужчина в течение трех недель перечислил на различные электронные кошельки и блиц-переводами 574 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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