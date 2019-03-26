В Пензе покупатель БАДов от курения перевел мошеннику более 570 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. 27-летний житель Пензы лишился более 570 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника о полагающейся компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАДы).

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«По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Следственного комитета. Он сказал, что собеседнику полагается компенсация за ранее приобретенный им некачественный товар — биологически активные добавки для желающих бросить курить. Незнакомец пояснил, что для получения компенсации необходимо перечислить денежные средства», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, мужчина в течение трех недель перечислил на различные электронные кошельки и блиц-переводами 574 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.