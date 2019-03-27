После исчезновения жителя Наровчатского района возбуждено дело об убийстве Криминал

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения 21-летнего жителя Наровчатского района Пензенской области Андрея Савельева.

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«По данным следствия, 17 февраля 2019 года Савельев Андрей Олегович ушел из своего дома на улице Рабочий поселок в селе Большой Колояр. Последний раз мужчину видели утром 18 февраля около своей автомашины «ВАЗ-2106» недалеко от дома №1 на улице Станция Арбеково города Пензы. На следующий день его автомобиль был обнаружен на том же месте. До настоящего времени местонахождение Андрея Савельева не установлено», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, следователи и криминалисты аппарата СУ СКР, сотрудники полиции и представителями общественности провели поисковые мероприятия, но они не дали результата.

«При осмотре автомашины каких-либо следов, указывающих на совершение в отношении хозяина автомашины преступления с применением насилия, не обнаружено. Поскольку Андрей Савельев длительное время на связь с родственниками и знакомыми не выходил, намерений уехать не высказывал, оставил свою автомашину без присмотра, органом следствия принято решение о возбуждении уголовного дела. В ходе следствия будет продолжена работа по розыску без вести пропавшего и установлению обстоятельств его исчезновения», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что на вид мужчине примерно 20 лет, рост 175–177 см, он худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза карие; мужчина был одет в куртку с капюшоном синего цвета, зеленую водолазку, темно-синие спортивные штаны с тремя белыми полосками и черные кроссовки с тремя девятками на боку.