В Пензенской области за два месяца выявлено более 40 коррупционных преступлений Криминал

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области выявили 42 преступления коррупционной направленности за январь и февраль 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Коррупционная преступность на территории Пензенской области за первые два месяца 2019 года характеризуется выявлением 22 фактов мошенничества, 14 — дачи и получения взяток и посредничества во взяточничестве, двух случаев присвоения и растраты, такого же количества коммерческих подкупов и служебных подлогов», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, всего в производстве следственных органов с учетом ранее выявленных преступлений находилось 65 уголовных дел в коррупционной сфере.

«Прокуратура области на постоянной основе принимает весь комплекс мер координационного и надзорного характера, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов области по выявлению коррупционных преступлений», — добавила Светлана Артамонова.