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Суд в Шемышейке вынес приговор мужчине, изготовившему 12 патронов

08:08 | 29.03.2019 | Криминал

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Шемышейка, 29 марта 2019. PenzaNews. Житель Шемышейского района Пензенской области 1953 года рождения, признанный виновным в изготовлении 12 патронов для охотничьего оружия и хранении бездымного пороха, приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Суд в Шемышейке вынес приговор мужчине, изготовившему 12 патронов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество метательного типа бездымный порох. Он же, не имея разрешения на хранение и ношение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия и не являясь его законным владельцем, незаконно изготовил 12 патронов — два пулевых и десять дробовых», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

Про его словам, в мужчина согласился с предъявленным ему обвинением.

«По его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Приговор не обжалован и вступил в законную силу», — пояснил собеседник агентства.

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