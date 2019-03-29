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В Пензенской области возбуждено дело по факту распространения детской порнографии

10:55 | 29.03.2019 | Криминал

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» возбуждено в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области возбуждено дело по факту распространения детской порнографии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в феврале 2019 года неустановленное следствием лицо из дома в селе Трескино, используя техническое средство с доступом в интернет и персональную страницу в одной из социальных сетей, умышленно за денежные средства направило другому пользователю, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, видеоматериалы порнографического характера с участием граждан, которые по внешнему виду являются несовершеннолетними.

«Тем самым умышленно была предоставлена пользователю соцсети возможность просматривать и копировать данные материалы», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что прокуратура Городищенского района будет следить за ходом расследования дела.

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