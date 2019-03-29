Жительница Пензы лишилась почти 200 тыс. рублей при продаже дома Криминал

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензы лишилась почти 200 тыс. рублей при попытке продать дом с помощью сайта объявлений.

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«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет приобрести жилье. Под предлогом внесения задатка в сумме 50 тыс. рублей она попросила собеседницу пройти к ближайшему банкомату и проделать ряд операций. После того, как женщина выполнила определенные действия под диктовку незнакомки, она обнаружила, что перевела 198 тыс. рублей на счет неизвестного ей абонентского номера мобильной связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.