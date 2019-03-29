EN
21:02:17 Пятница, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы лишилась почти 200 тыс. рублей при продаже дома

17:40 | 29.03.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензы лишилась почти 200 тыс. рублей при попытке продать дом с помощью сайта объявлений.

Жительница Пензы лишилась почти 200 тыс. рублей при продаже дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет приобрести жилье. Под предлогом внесения задатка в сумме 50 тыс. рублей она попросила собеседницу пройти к ближайшему банкомату и проделать ряд операций. После того, как женщина выполнила определенные действия под диктовку незнакомки, она обнаружила, что перевела 198 тыс. рублей на счет неизвестного ей абонентского номера мобильной связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Загрузка...
Читайте также
Стало известно, какое количество автотранспорта зарегистрировано в Пензенской области Оборот розничной торговли по продаже потребтоваров в Пензе достиг 134 млрд. рублей
Лидин поставил Вобликова в пример Мэрия Пензы ожидает объем инвестиций на уровне 30 млрд. рублей
Контрольно-счетная палата озвучила претензии к организации работы троллейбусов в Пензе Глава пензенского УМВД поднял вопрос о защищенности школ от вооруженных нападений
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама