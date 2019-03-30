Житель Пачелмского района заключен под стражу по обвинению в смерти собутыльника Криминал

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Житель Пачелмского района Пензенской области 1965 года рождения заключен под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть.

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«По данным следствия, 18 марта житель поселка Маяк находился в гостях у своего приятеля, проживающего на разъезде Пятницкое. К последнему пришел еще один знакомый. Втроем они начали употреблять спиртное. Через некоторое время между хозяином жилища и другим мужчиной произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой последний схватил кочергу и не менее двух раз ударил ею по голове потерпевшего. После того как мужчина упал на кровать, гость продолжил избивать его руками, нанося удары по голове и телу. Третий присутствовавший дома мужчина в тот момент спал», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что потерпевший скончался на месте происшествия от острой дыхательной недостаточности, развившейся в результате множественных переломов ребер.

«После избиения гость ушел из дома приятеля и пытался на попутной автомашине добраться до своего дома, но был задержан», — пояснила собеседница агентства.

Расследование уголовного дела продолжается.