Житель Пензы лишился 15 тыс. рублей при покупке зимней куртки через интернет Криминал

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. 47-летний житель Пензы лишился 15 тыс. рублей, пытаясь приобрести через интернет зимнюю куртку.

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«По словам мужчины, на сайте «Юла» он обнаружил объявление о продаже зимней куртки, после чего позвонил по телефону и договорился с неизвестным о покупке. В счет оплаты потерпевший перечислил на банковскую карту, указанную незнакомцем, 15 тыс. рублей, однако товар до сих пор не получил. Объявление в настоящее время удалено», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.