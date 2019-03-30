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Мошенник обманом похитил с карты пенсионерки 14 тыс. рублей

17:13 | 30.03.2019 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Злоумышленник, выдавший себя за сотрудника банка, обманом похитил с карты 69-летней жительницы Нижнеломовского района Пензенской области 14 тыс. рублей.

Мошенник обманом похитил с карты пенсионерки 14 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам женщины, на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного известного банка, и сказал, что с ее карты пытаются похитить деньги. Для предотвращения операций незнакомец попросил продиктовать номер карты; трехзначный код, указанный на ее обратной стороне; а также коды, который поступят в SMS. Потерпевшая предоставила запрашиваемые сведения, после чего обнаружила, что со счета карты списано 14 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту кражи проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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