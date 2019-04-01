Пензенского пенсионера обманули на 154 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. 70-летний пенсионер из Пензы, намеревавшийся сдать квартиру внаем по объявлению в интернете, лишился 154 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, пожилой мужчина разместил информацию на сайте Avito.ru, после чего ему позвонил неизвестный, который представился военнослужащим.

«Он сказал, что хочет снять жилье и под предлогом перечисления предоплаты попросил пенсионера продиктовать номер банковской карты. Через некоторое время незнакомец перезвонил и сказал, что ошибочно перевел 50 тыс. рублей, после чего попросил пройти к банкомату для проверки поступления и возврата денежных средств. Следуя указаниям неизвестного, гражданин через банкомат выполнил ряд операций, и на счета абонентских номеров мобильной связи с его карты были списаны 154 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества организована проверка.